La justice à portée de clics

Alors que l'accès à la justice peut paraître souvent obscur pour la plupart des citoyens, le gouvernement mise sur le digital pour simplifier les démarches des usagers. Au printemps, le ministère de la Justice a ainsi lancé son application mobile dédiée : Justice.fr, téléchargeable gratuitement sur Google Play et l'App Store. L'objectif : rendre l'information sur les droits plus simple et accessible.

Grâce à cet outil, vous pouvez notamment trouver le tribunal ou le point-justice le plus proche de votre position et consulter des annuaires spécialisés, tels que celui des professionnels du droit (avocats, commissaires de justice, notaires, conciliateurs) ou encore les numéros d'aide et d'orientation du type violences faites aux femmes, enfance en danger, aide aux victimes et informations juridiques. De même, l'application renvoie aux fiches pédagogiques issues du portail officiel de l'administration Service-public.fr qui détaillent la marche à suivre sur bon nombre de procédures judiciaires. En complément, Justice.fr propose plusieurs simulateurs en ligne afin d'estimer vos droits à l'aide juridictionnelle, en termes de pension alimentaire ou encore en cas de saisie sur salaire.

De nouvelles fonctionnalités s'ajouteront progressivement afin de pouvoir réaliser certaines démarches directement depuis l'application, comme la demande d'extrait de casier judiciaire, la constitution de partie civile, la demande d'aide juridictionnelle ou encore l'accès à un espace personnel sécurisé permettant de suivre son affaire en ligne.



J.P.



Téléchargez gratuitement Justice.fr sur Google Play et l'App Store