Franc succès pour le tournoi basket U11-U13 de l'AS Basket Chatenoy

Ce samedi 3 juin, s’est déroulé, pour la première fois depuis très longtemps, un tournoi ouvert aux équipes U11 et u13 au Gymnase Alain Colas à Châtenoy le Royal.

Le tournoi comptait 10 équipes u11 et 6 équipes u13, venant pour la plupart des environs, sauf pour trois équipes qui venaient de Genlis, Messigny et Ventoux et Curgy. Un tournoi qui s’est déroulé dans la bonne humeur et qui a vu consacrer dans la catégorie u11, l’UFOLEP de Messigny et Ventoux et Saint Rémy-1 dans la catégorie u13.

Une belle surprise attendait les équipes présentes, Mr BERGERET, maire de Châtenoy Le Royal, est venu avec sa casquette de Président de l’Elan Chalon, accompagné du capitaine Antoine Eïto, à quelques jours du premier match des finales des playoffs. Antoine Eïto s’est prêté au jeu des autographes signant maillots, casquettes et baskets puis à celui des photos en octroyant quelques selfies et des photos d’équipes. Les enfants, coachs et parents étaient ravis de cette surprise.

L’équipe de l’AS Basket Châtenoy remercie tous les joueurs et coachs présents à ce tournoi ainsi que les bénévoles qui ont œuvré pour le bon déroulement. Elle remercie également la municipalité pour son accompagnement tout au long de cette année et plus particulièrement pour l’organisation de cet évènement.

Maud CONRY