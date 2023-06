GOLF  - Trophée des Crémants de Bourgogne : les qualifiés chalonnais sont connus

Après celles des Golfs de Dijon Bourgogne le 9 avril, de Beaune-Levernois le 16 avril, de Lyon Salvagny le 30 avril, de Chailly le 7 mai, de Mâcon La Salle le 14 mai et d’Avoise le 21 mai.

Par cette belle journée printanière cinquante-trois joueurs se sont affrontés sur le parcours de Saint-Nicolas en quête du précieux billet pour la finale de cette compétition organisée depuis 2012 par l’Union des producteurs et élaborateurs de crémant de Bourgogne, laquelle se déroulera le 17 juin prochain sur les greens de Mâcon La Salle.

Gérard Cour vainqueur chez les hommes

Contrairement aux deux dernières éditions qui avaient vu le succès d’un visiteur, celle de 2023 s’est achevée par la victoire d’un joueur local. En l’occurrence Gérard Cour, qui s’est imposé de trois coups face à Thibault Bouyssou, déjà second l’an passé et auteur d’un mauvais départ.

Comme sur les six autres Golfs, douze places qualificatives étaient en jeu à Chalon. Elles ont été obtenues chez les dames par Lucie Martino, Ghislaine Dague, Isabelle Lanel, Maryse Robert et Isabelle Nollot et chez les messieurs par Gérard Cour, Thibault Bouyssou, Michel Achard, Michel Pernin, Arnaud Nicolle, Hervé Digonnaux et André Dugenest. En raison de l’empêchement de Michel Pernin et d’Hervé Digonnaux, Alain Rolland et Frédéric Laugier ont été repêchés et iront donc défendre leurs chances en terre mâconnaise ce samedi 17 juin.

Les résultats

1re série dames : brut : 1. Lucie Martino (Chalon) 20 ; net : 1. Lucie Martino (Chalon) 33.

2e série dames : brut : 1. Ghislaine Dague (Chalon) 13 ; net : 1. Ghislaine Dague (Chalon) 38, 2. Isabelle Lanel (Chalon) 35, 3. Maryse Robert (Chalon) 31.

3e série dames : brut : 1. Isabelle Nollot (Chalon) 4 ; net : 1. Isabelle Nollot (Chalon) 31.

1re série messieurs : brut : 1. Gérard Cour (Chalon) 81, 2. Thibault Bouyssou (Chalon) 84 ; net : 1. Gérard Cour (Chalon) 71, 2. Thibault Bouyssou (Chalon) 74. 3. Michel Achard (Chalon) 74.

2e série messieurs : brut : 1. Michel Pernin (Chalon) 20 ; net : 1. Arnaud Nicolle (Chalon) 40, 2. Michel Pernin (Chalon) 37, 3. Alain Rolland (Chalon) 35.

3e série messieurs : brut : 1. Hervé Digonnaux (Chalon) 15 ; net : 1. Frédéric Laugier (Chalon) 39.

4e série messieurs : brut : 1. Philippe Nollot (Chalon) 4 ; net : 1. Louis Bessard (Chalon) 33.

Moins de 13 ans : brut : 1. André Dugenest (Chalon) 4 ; net : 1. André Dugenest (Chalon) 44.

Gabriel-Henri THEULOT