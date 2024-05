Un nouveau tournant pour le garage Coquard à Rully

Cinq ans après son ouverture, la SARL Garage Coquard à Rully, fondée par David Coquard originaire du même village, prendra une nouvelle direction au mois de mai. Reprise par son jeune mécanicien, l’activité de réparation automobile à Rully perdurera tandis que la SARL Garage Coquard se réorientera dans l’électronique automobile et la reproduction de clés et cartes de véhicules.

En mai prochain, David Coquard laissera les clés du garage à son mécanicien, mais il ne quitte pas le secteur de l’automobile et dirige son entreprise dans une nouvelle voie. La SARL Garage Coquard sera alors renommée « Key Prog Services » et proposera des services de reproduction de clés et cartes pour toutes marques de véhicules ainsi que des prestations en rapport avec l’électronique embarquée.

De la copie de la lame pour les clés standards à la programmation de clés mains libres en passant par le dépannage pour toutes les clés perdues, le champ d’intervention est large sur cette prestation. En parallèle, Key Prog Services sera en mesure de solutionner les pannes liées à l’électronique automobile ; anti-démarrage, AdBlue, filtre à particules, Start & Stop...

Ce nouveau départ pour l’entreprise a germé dans l’esprit de son gérant qui était lui- même en demande pour solutionner ce type de problèmes pour lesquels ses clients se présentaient dans son établissement. La très faible offre de services et la passion de l’automobile de David Coquard l’a poussé à se renouveler dans cette voie.

En 2018, David Coquard alors âgé de 32 ans et armé de sa précédente expérience en tant que garagiste associé, fonde la « SARL Garage Coquard » et reprend le « Garage Frossard » situé au rond-point à l’entrée de Rully. Rapidement, l’entreprise se développe et embauche deux mécaniciens et une secrétaire à temps plein ainsi qu’un apprenti pour répondre aux demandes d’une clientèle devenue fidèle. Curieux de nature, David s’intéresse, en plus de la mécanique, à l’électronique qui investit largement les véhicules modernes et décide d’y consacrer son temps en se positionnant sur une nouvelle ligne de départ.

En mai prochain, David Coquard laissera les clés du garage à son jeune mécanicien Nicolas Gilot âgé de 28 ans, qui poursuivra l’activité de réparation automobile sous la « SARL Garage Gilot ». La clientèle pourra toujours se rendre au garage de Rully pour la réparation de leur véhicule et retrouvera les mêmes services qu’auparavant.