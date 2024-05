Après le grand Pont du 8 mai... dernière ligne droite avant les Grandes Vacances !

Ces premiers jours de mai auront été particulièrement savoureux pour celles et ceux qui ont pris la décision de lever le pied et de s'extraire quelque peu du Chalonnais. D'ailleurs les statistiques sont là pour attester que nombre de lecteurs d'info-chalon.com ont fait le choix de partir.. et à vrai dire on ne peut pas vous en vouloir. L'équipe d'info-chalon.com a aussi levé le pied, histoire de reprendre une belle bouffée d'oxygène pour cette dernière ligne droite avant les vacances scolaires.

L'actualité dense des mois de mai et juin devrait nous amener à vous croiser ici ou là, même si là encore, nos faibles ressources humaines nous obligent à compter sur vous aussi. N'hésitez pas à nous adresser vos photos, quelques mots sur vos événements ou toute autre information jugée utile. Vous souhaitez promouvoir quelque chose, mettre en avant quelqu'un ou une activité, vous souhaitez nous adresser un coup de coeur ou coup de gueule, une seule et unique démarche à faire... [email protected]

Merci de privilégier ce canal, plutôt que de nous adresser via les réseaux sociaux. Le risque de ne pas avoir de réponse est bien moins élevé de notre part.

On s'excuse par avance de ne pas être présent à tel ou tel événement mais nous ne disposons pas de légions de collaborateurs ni de moyens financiers pour être présent partout et tout le temps. C'est donc à vous de jouer... !

On se dit à très vite sur le terrain..

Laurent Guillaumé