"Choose France" : un montant "record" d'au moins 15 milliards d'euros d'investissements étrangers pour 56 projets

Depuis son lancement en janvier 2018 par le président de la République, le Sommet « Choose France » s’est imposé comme un rendez-vous économique annuel incontournable dans l’agenda des industriels et des investisseurs internationaux.

En sept ans, le Sommet est devenu un moment privilégié d’échanges autour de l’attractivité économique de la France grâce à des formats de rencontres entre les investisseurs étrangers, l’exécutif français et les principales entreprises nationales.

Chaque année, ce sont près de 400 entretiens bilatéraux qui sont organisés entre le Président de la République, les ministres et les dirigeants d’entreprises, étrangères et françaises, pour échanger sur leurs projets d’implantation dans l’Hexagone.

Pour cette 7ème édition Choose France 2024, un record de 56 annonces pour un montant d’investissements de 15 Mds € et la perspective de 10 000 emplois créés vont se déployer dans toutes les régions de la France métropolitaine.

Le Président de la République Emmanuel Macron déclare « C’est une très grande fierté pour notre pays de voir qu’une nouvelle fois, le montant des investissements annoncés lors du Sommet Choose France atteint un record. Ces résultats, nous les devons à une politique qui demeure inchangée depuis 2017, avec la création d’un cadre normatif favorable, une stabilité fiscale et une capacité à disposer d’une production d’énergie décarbonée à un coût compétitif. Cette 7ème édition du Sommet Choose France est un millésime pour notre attractivité, qui bénéficiera à l’ensemble de notre territoire. »

Plusieurs projets seront annoncés dans la région Bourgogne-Franche-Comté :

IVECO (Italie) s’engage à réaliser des investissements de plus de 112 M€ en 2024. Il s’agit d’augmenter les capacités de production de bus électriques et à hydrogène dans les usines d’Annonay (région Auvergne-Rhône-Alpes) et de Rorthais (région Nouvelle-Aquitaine), d’améliorer l’efficacité de la chaîne de valeur et de répondre à la demande croissante de mobilité durable en France et en Europe.

Les investissements sont également alloués à l’usine de Bourbon-Lancy (région Bourgogne- FrancheComté) où le nouveau moteur multicarburant Cursor 13 a été développé et sera produit.

SKF (Suède) va continuer à investir dans ses site-clés aéronautiques afin de saisir toutes les opportunités de croissance profitable. La France est un marché important, et particulièrement pour sa Business Unit Aerospace qui compte deux usines majeures et son centre technologique mondial. En lien avec la revue stratégique réalisée l’année dernière, Ainsi, SKF prévoit d’accélérer les investissements en France, sur une période de 3 années (2024-2026), pour renforcer ses activités aéronautiques et ses capacités de production, conduire la décarbonation sur ses sites, et pour développer plus encore ses activités R&D.