MUNICIPALES - Brigitte Mortier-Krasnicki se revendique comme la "candidate de l'anti-pagaille, de l'ordre dans la rue et dans les comptes publics"

Si son visage ne vous dit pas grand-chose, Brigitte Mortier-Krasnicki, agée de 56 ans, exercice son métier d'avocate depuis trois décennies à Chalon sur Saône. Domiciliée à Chalon sur Saône, maman de trois filles, elle a rejoint le parti Horizons en 2025, après une rencontre avec Edouard Philippe. Si pour le moment, le parti Horizons n'a pas investi de candidat à Chalon sur Saône, la commission d'investiture devant intervenir dans les semaines à venir, la cheffe de file du parti à Chalon sur Saône marque le terrain et lance un appel à toutes les forces vives "républicaines" de Chalon sur Saône, excluant de facto les Insoumis, ou toute alliance incluant la France Insoumise.

Si Brigitte Mortier-Krasnicki n'affiche aucun antécédent politique en terme d'engagement, elle se dit motivée en tant que Chalonnaise, par la situation à laquelle est confrontée la ville de Chalon sur Saône. Menant de nombreuses discussions avec des partenaires, Brigitte Mortier-Krasnicki ne cache pas que l'idée d'un grand front républicain avance à grands pas. Elle réfute pour le moment la question d'une tête de liste et ouvre toutes les possibilités en fonction des volontés de chacun, mais la ligne est lancée.

"L'avenir de Chalon sur Saône ne ne construira ni dans les divisions partisanes, ni dans les postures idéologiques, mais dans un rassemblement de volontés et de projets, avec des valeurs communes au service de Chalon et des Chalonnais"

"Chalon sur Saône ne se marchande pas avec les extrêmes" lance Brigitte Mortier-Krasnicki, comme un petit coup de griffe à destination de Gilles Platret, dont les très régulières positions flirtent avec l'extrême droite. "Je défens l'ordre, la cohésion sociale, l'ambition écologique, l'humanisme républicain qui fait de l'éducation l'objectif prioritaire de l'effort nationale. Je combats les ennemis de la laïcité, les extrêmes de tous bords, les naïfs et les populistes de l'immigration" déplorant "l'attaque déplorable du maire sur les réseaux sociaux contre l'ancienne ministre Fadila Khattabi".

"Un appel à une liste d'union, de profils compétents issus de la société civile, des milieux économiques, associatifs et institutionnels"

"Si je devais être candidate aux prochaines élections municipales, je revendiquerai d'être la candidate de l'anti-pagaille. J'insiste sur la nécessité de l'ordre dans la rue mais aussi et surtout dans les comptes publics" alors que les comptes de la ville ont rarement été aussi dégradés.

"Une force tranquille"

Déplorant les "polémiques partisanes ou idéologiques qui ne m'interessent pas, je veux m'investir pour Chalon et rétablir une image bien trop dégradée. Seule la ville de Chalon et les Chalonnais m'intéressent" rappelle Brigitte Mortier-Krasnicki, précisant aucune autre ambiition politique;

"4 projets pour un programme commun aux municipales"

En vue de l'appel républicain pour un programme et une liste commune, Brigitte Mortier-Krasnicki entend porter les priorités sur la sécurité et la luttte contre les incivilités avec un programme de prévention pour une ville plus sereine et apaisée, la lutte contre l'habitat indigne, encourager la rénovation énergétique, favoriser l'accession à la propriété, accélérer la transition énergétique avec plus de mobilités douces, de végétalisation, de réduction des déchets et de circuits cours.

L'appel à un audit financier indépendant en début et en fin de mandat

Compte tenu de l'état des finances publiques de la ville de Chalon sur Saône, Brigitte Mortier-Krasnicki plaide pour un audit complet et indépendant des finances de la ville. Un audit qui sera également tenu en fin de mandat, afin "que les Chalonnais aient une idée claire de l'état des finances. Oui qu'on le veuille ou pas, l'endettement d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain" comme l'affirmait il y a quelques mois Hervé Dumaine face à Gilles Platret.

"Je suis une femme libre, pragmatique, combative, je sais garder mon calme et je sais gérer ma frustration" a lancé Brigitte Mortier-Krasnicki, avant de réaffirmer sa priorité pour une "initiative d'union républicaine à Chalon sur Saône".

Laurent GUILLAUMÉ