AVIS DE DECES - Madame Odette THEVENARD née NALLET

VARENNES-LE-GRAND - SAINT-LOUP-DE-VARENNES - LAGNEU (01)



Marie-Louise NALLET,

Marcelle ARRACHART,

Jean NALLET, ses soeurs et son frère ;

Françoise, Patricia et Denis, Agnès et Bernard, Hélène et Michel, Philippe, ses neveux et nièces ;

Raymond PERROT, son beau-frère ;

Yvonne THEVENARD (†),

ainsi que toute la famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette THEVENARD

née NALLET

Ancienne commerçante en poterie à Sevrey

survenu dans sa 91e année.

La cérémonie aura lieu le Vendredi 9 Juin à 15 heures en l'église de Varennes-le-Grand, suivie de l'inhumation. La famille remercie le personnel de l'ADMR de

Varennes-le-Grand, Julien et Mélanie, les infirmiers, et ses proches voisins.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Alain

décédé le 20 septembre 1997.