«  Mourir n’est pas tuer », un film et un débat mercredi 7 juin 2023 à la Maison des Syndicats à Chalon sur Saône

Ce film documentaire produit par Bernard de la Villardière et réalisé par Géraud Burin des Roziers, met en avant tout autant le travail que l’esprit qui anime celles et ceux qui, en soins palliatifs assistentvivent et suivent les personnes en fin de vie.

Un film qui amène réflexion sur la société que nous voulons vivre aujourd’hui face à la fin de vie que ce soit pour un proche ou pour soi-même.

Toute une question d’éthique à laquelle l’on peut se trouver confronté dans le choix pour soi ou pour une toute autre personne proche : faut-il s’opposer à l’euthanasie ou être aux cotés de la personne à accompagner, tout comme peuvent l’être médecins et infirmiers jusqu’au bout du chemin de la vie qui nous a été donné.

Un débat s’en suivra après la projection en présence de Marielle Guerrien, juriste à la Fondation Jérôme Lejeune et Nicolas Feillet, oncologue thoracique.

JC Reynaud



« Mourir pour tuer »

Mercredi 7 juin 2023 à 20h15

Salle des Congrès

Maison des Syndicats

2 rue du Parc

Chalon sur Saône

Entrée libre