Vendredi à l'Espace des Arts : 'LES AUTRES' / Kader Attou

Les Autres est une sorte de fantasmagorie, de plongée dans des perspectives troublantes et mystérieuses où surgissent des personnages insolites. Ce monde chimérique, que le chorégraphe Kader Attou semble avoir taillé dans la matière des rêves, est soutenu par un univers musical où se croisent deux musiciens d’exception qui ajoutent au climat surréel : Loup Barrow, et son Cristal Baschet, un clavier de cristal au son féérique, et Grégoire Blanc, avec son Thérémine, un instrument à champ électromagnétique inventé il y a un siècle, que l’on joue sans jamais le toucher.

Sur le plateau, danse contemporaine, hip-hop et acrobaties se mélangent dans une scénographie labyrinthique. Équilibres périlleux et figures vertigineuses transfigurent des élans fluides et des mouvements aériens d’une fabuleuse beauté.

Les Autres sont ces étranges étrangers qui pourtant nous ressemblent. Ne serions-nous pas les autres de ces Autres-là ?

VEN 9 JUN 2023 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

