La photo du jour du côté de l'Elan Chalon

C'est une bouffée d'oxygène que l'Elan Chalon et tout l'agglomération chalonnaise vient de prendre.

Après la défaite de 7 points mercredi soir dernier, l'Elan Chalon n'avait pas le droit à la faute ce samedi en Champagne. La victoire était indispensable pour se relancer dans la course à l'accession au championnat Elite la saison prochaine. Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, était du voyage ce samedi, avec quelques dizaines de supporters venus prêter main forte à l'effectif chalonnais. Une belle manière de saluer cette victoire qui fait du bien et surtout qui relance les espoirs... la réponse ne tardera pas ! Mardi soir, la belle se jouera à Chalon sur Saône.. et là les errements relevés au Colisée il y a quelques jours n'auront pas le droit de séance. La victoire, il faudra aller la chercher avec les crocs !

L.G - Photo Jean-Marc Lequime à Reims

