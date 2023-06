L'ADFAAH, une association résolument tournée vers l'avenir

L’assemblée générale de l'Association Départementale des Foyers d'Accueil pour Adultes Handicapés Mentaux (ADFAAH) s'est déroulée ce vendredi 9 juin en la présence Sébastien Ragot, le maire de Givry, Louis Margueritte, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Dominique Lanoiselet, le maire de Buxy et conseillère départementale, et surtout de plus en plus d'adhérents montrant la vivacité, le dynamisme de l'association.

L'ADFAAH comprend quatre établissements, les foyers Arcadie de Saint-Rémy, Fontaine de Barange de Buxy, Marie-José Marchand de Givry et le Foyer d'Accueil Médicalisé de Sennecey-le-Grand



Une assemblée générale qui a pu faire un point d'étape sur les nombreux projets de l'association.

Un plan d'investissement de plus de 15 millions d’euros permettant d’améliorer les conditions d'accueil des personnes en situation de handicap avec une rénovation complète des établissements de Buxy et de Givry en attendant celle de Saint-Rémy qui, aujourd’hui, malheureusement est «bloquée par l'incapacité» de l'Office public d'aménagement et de construction de Saône-et-Loire (OPAC 71) à proposer des solutions de sortie d'un habitat vétuste.

Une association résolument tournée vers l'innovation :

➤ Innovation sociétale, avec un projet associatif refait cette année et résolument tourné vers l'inclusion, l'autodétermination des personnes en situation de handicap

➤ Innovation organisationnelle, avec la mise en œuvre, cette année, de dispositifs coordonnés avec l'Espace Santé Boucicaut, le Dr. Philippe Moiroux, aux bénéfices des personnes ayant des problématiques d’addictologie et enfin,

➤ Innovation sociale, en étant la première association à avoir mis en œuvre un accord de partage de la valeur avec les salariés qui leur a permis sur 2022 de bénéficier d'une prime de 1500 euros dans l'espoir que «l'État fasse face à ses responsabilités en accordant le SEGUR à tous les salariés de l'ADFAAH».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati