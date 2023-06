BASKET - Une belle 3e place à la coupe Milan Cognet pour les U15 garçons de Saint-Rémy

4 Clubs étaient qualifiés pour les phases finales, Le Creusot, Le Breuil, Saint-Rémy et Prissé-Saint Martin Belle Roche. En demi-finale, Le Breuil et Saint Rémy se sont inclinés respectivement contre Le Creusot et Saint Martin Belle Roche. On profite de l'occasion pour rappeler au Comité départemental de Basket de Saône et Loire de faire respecter les règlements U13 et U15 qui interdit les défenses de zone, sans pour autant donner au corps arbitral les moyens de faire appliquer le règlement. Une situation pointée régulièrement et qui place les arbitres dans des situations parfois difficiles à gérer.

En petite finale, les U15 de Saint Rémy ont réussi à s'imposer face aux Brogéliens, permettant de monter sur le podium départemental. Un joli parcours pour l'équipe coachée par Diego et Nohan.

L.G