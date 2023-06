Inauguration de l’exposition photos Crissey hier et aujourd’hui insufflée par la municipalité en partenariat avec l’association "Les Amis de Crissiacum".

Cette exposition en extérieur est permanente et visible par tous juste en sillonnant les rues de la commune de Crissey.

Pascal Boulling maire de la commune et les élus sont très fiers de cette initiative portée par l’association "Les Amis de Crissiacum" et son président Maurice Girardot.

Maurice Girardot a donné les grandes étapes de ce projet qui est aujourd’hui réalisé grâce à l’écoute et la participation des municipalités. « début 2022, la précédente municipalité a souhaité mettre en valeur le cœur du village et valoriser son patrimoine par l’implantation de panneaux photos d’hier et aujourd’hui. Sollicitée, et avec l’aide des services municipaux, l’association "Les Amis de Crissiacum" ont pris en charge avec enthousiasme la réalisation de ce projet... Après avoir choisi 9 clichés représentatifs, la société "PIXEL" de Crissey a fait les tirages et les services techniques ont fabriqué les cadres… Le financement a fait l’objet d’une subvention Don d’Orthométal (Don du crématorium) à hauteur de 80% accordés sur dossier par le CCAS et les 20% restants ont été à charge de l’association. La municipalité a pris en charge l’achat des pieds support et des fourreaux d’ancrage… »

Avant de parler de l’exposition, Monsieur le Maire a présenté l’association, rappelant qu’elle aura 10 ans le 14 novembre 2023, de même qu’il a souligné dans ces propos les principaux fondateurs : Jean-Paul Bonin ancien maire qui a eu l’idée de créer cette association avec Claude Picard comme présidente et quatre premiers adhérents. L’association soutenue par le conseil municipal contribue à la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine construit, écrit et vivant de la commune. Elle organise de nombreuses manifestations dont les bénéfices sont réinvestis pour la sauvegarde du patrimoine. Monsieur le Maire a réitéré ses paroles dites lors de l’assemblée générale de l’association concernant le soutien de la mairie à l’association. Il a ensuite invité les personnes présentes à se rendre dans les lieux où sont installés les panneaux.

La huitaine de photos témoigne du passé de bâtiments historiques et symboliques pour la commune. Sur les panneaux, les visiteurs pourront retrouver la photo ancienne et celle du bâtiment ou du lieu tel qu’il est aujourd’hui.

La première à être dévoilée est celle devant la mairie où l’on peut voir le puits qui a disparu et la place du "Carcan" devenue place de la mairie, une photo de 1950 et une prise récemment afin d’observer les transformations.

Dominique Melin, conseillère départementale, a honoré de sa présence cette inauguration, elle a dévoilé la photo prise en 1955 du centre bourg.

6 autres photos ont été dévoilées ce samedi 3 juin, dont celle du secteur de la salle Verpiot, photo aérienne qu’Andrée Demont, 93 ans, a commenté pour le plus grand bonheur de tous. Dédée comme l’appelle les crissotins est la mémoire vivante de la commune.

Pascal Boulling lors de son discours a conclu par ces mots : « elles nous rappellent d’où nous venons, nos racines, et nous permettent de mieux appréhender notre présent en prenant conscience de notre héritage commun… N’oublions pas, aujourd’hui c’est déjà le passé de demain » Et il a ajouté une citation de Winston Churchill : « un peuple qui oublie son passé n’a pas d’avenir ».

La visite des photos exposées terminée, la municipalité a offert le verre de l’amitié aux personnes présentes.

C.Cléaux