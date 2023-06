Le tennis-club de Saint-Rémy était à Roland Garros

Tiré au sort parmi les nombreux clubs participants, le TCSR a pu participer à “entrée de rêve”. Et c’est un rêve éveillé qu’ont pu vivre Charlotte et Marius en accompagnant Jiri Vesely et Stefanos Tsitsipas lors de l’entrée des joueurs sur le court Philippe Chatrier. Les enfants ont pu profiter d’une journée extraordinaire et ont vécu une expérience inoubliable.