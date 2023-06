L'Espace Nautique du Grand Chalon fin prêt pour la grande saison estivale qui s'annonce !

150 000 euros ont été investis notamment sur les espaces extérieures avec un certain nombre de réfections complètes. Le point complet avec info-chalon.com

Après deux mois et demi de travaux, les aménagements extérieurs de l’Espace Nautique du Grand Chalon sont prèts pour accueillir les nageurs dans le cadre de la saison estivale. Des travaux qui s’intègrent dans une démarche plus globale visant à renforcer l’attractivité du site tout en diminuant son impact environnemental.

Une réfection d’ensemble des aménagements extérieurs de l’Espace Nautique



Afin de faire de L’Espace Nautique un lieu de rendez-vous pour les Grands Chalonnais durant la période estivale, 150000€ de travaux ont été engagés pour mettre à niveau l’ensemble des équipements composant l’extérieur du site : Le bassin à vagues, la pataugeoire, le pédiluve, le pentagliss

Réalisés par deux (PROCESS SOL pour les résines des pédiluves, du bassin à vague et de la pataugeoire I SET pour le Pentagliss), ces travaux ont notamment permis le changement des revêtements. Avec l’ouverture du toit du grand bassin la semaine dernière, ces travaux visent à renforcer l’attractivité de L’Espace Nautique en tant que lieu de baignade extérieur privilégié sur le territoire.

Programmation



- La piscine à vagues réouverte ce samedi 10 juin sera accessible tous les mercredis, samedis et dimanches du mois de juin. Pour les mois de juillet et août, les vagues seront mises en route tous les jours.

- Le Pentagliss sera quant à lui ré-ouvert ce mercredi 14 juin.

Une démarche visant à diminuer l’impact de L’Espace Nautique sur l’environnement

Ces aménagements s’intègrent dans une démarche plus globale, visant à minismer l’impact environnemental de l’équipement.

Désireux de ne pas fermer l’équipement en raison de la crise énergétique, le Grand Chalon a engagé de nombreuses démarches pour en diminuer les consommations en ressources, que ce soit en eau comme en énergie : fermeture anticipée en journée et une semaine sur deux pendant les vacances, passage de deux à une vidange annuelle (telle que la réglementation en vigueur le permet), réfection du système de tuyauterie, installation d’un système de récupération des eaux..

Au total, ces diverses mesures ont permis de diminuer la consommation d’eau du site de 50% entre janvier- avril 2022 et janvier-avril 2023 (23 000m2 d’eau économisés soit l’équivalent de 11 bassins de 50m) et de 43% en énergie entre janvier-avril 2022 et janvier-avril 2023 (2.3 millions de KWH économisés soit l’équivalent de la consommation de 404 ménages).

Des aménagements qui se veulent préfigurateurs des travaux de rénovation énergétique du site prévu au Projet de territoire du Grand Chalon d’ici la fin du mandat. Pour rappel, ce sont 9 millions d'euros qui ont été d'ores et déjà flêchés en direction des travaux majeurs sur le futur espace nautique. Pour le moment, on en reste toujours à la procédure administrative, a tenu à préciser Sébastien Martin, interrogé sur le sujet, mais le calendrier reste bien calé sur 2024-2025.