Crissey : Projet de réaménagement du local associatif de la rue des confréries.

Pascal Boulling, premier magistrat de la commune, a ouvert ce conseil en commençant par l’appel des conseillers et la désignation d’un secrétaire de séance.

Les 8 premières délibérations ont été vite traitées, elles font partie des affaires courantes mais demandent à être entérinées par les membres du conseil.

Les délibérations 9, 10 et 11 concernaient l’actualisation des tarifs pour l’année 2023/2024 de la restauration scolaire, de la garderie municipale et des ateliers périscolaires et accueil de loisirs. Pour la restauration scolaire les tarifs sont maintenus pour les enfants et la hausse est de l’ordre de 4% pour les adultes. L’augmentation de la garderie et du périscolaire a été réajustée en fonction du quotient familial et des tranches fixées par la CAF.

Dans la même démarche, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les tarifs de location de la salle des fêtes et de la salle Louis Verpiot, seule une modification a été apportée pour la location de la salle des fêtes : il n’est plus possible de louer la salle une seule journée le week-end.

La question 17 (finances) concernait la demande de subvention pour le réaménagement du local associatif de la rue des confréries qui, actuellement, est partagé par des associations crissotines et une partie est sous utilisée. La municipalité a prévu d’aménager 2 salles : une de 56 m2 dédiée au théâtre et une de 160 m2 pour diverses autres activités. Ces salles seront construites sur une partie du boulodrome en accord avec les utilisateurs. Coût des travaux 160 000 € dont une partie peut être financée par le biais de subventions (Grand Chalon, département, état). Les travaux seront réalisés en 2024.

Une autre délibération a porté à discussion avec la prévision d’abattage d’environ 200 peupliers qui seront remplacés par la plantation de nouveaux. Les arbres abattus sont achetés par l’entreprise qui va effectuer le travail d’abattage, de broyage, de nettoyage du site et de la plantation.

La dernière question portait sur des décisions modificatives au budget 2023.

C.Cléaux