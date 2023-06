ELAN CHALON - Des Présidents heureux !

Il est de ces journées qui marquent les Esprits et ce mardi 13 juin restera à coup sûr comme l'une d'entre elles. Si Rémy Delpon n'a pas du dormir ni manger beaucoup ces derniers jours, Vincent Bergeret, Président de l'Elan Chalon a perdu sans encore un cheveu ou deux dans cette finale des Play-Offs. Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, arborant les couleurs de l'Elan, a exulté ce mardi soir, voyant tout un territoire porter son équipe. Et bien sûr, Dominique Juillot, Président de coeur de l'Elan, a lui aussi vécu sans doute l'une de ses plus belles pages ce mardi soir.

Mais quel moment... !