Le Grand Chalon organise son 1er Job dating de la petite enfance ce samedi

Le secteur de la petite enfance en France connaît une pénurie de professionnels diplômés depuis quelques années. Pour y répondre et ainsi, toujours prétendre à la même qualité d’accueil, le Grand Chalon engage, dans le cadre de sa stratégie dédiée, des actions innovantes visant à renforcer l’attractivité de ces métiers et à en présenter les réalités à de potentiels candidats. Parmi elles : son 1er job dating de la Petite Enfance.

Le 1er job dating de la Petite Enfance du Grand Chalon

Parmi ces actions, les professionnels de la Petite Enfance du Grand Chalon invite le grand public et tous les candidats intéressés à son

1er job dating de la Petite Enfance

Le samedi 17 juin 2023 de 9h00 à 14h00

Espace Petite enfance le Lac

1 rue Winston Churchill à Chalon-sur-Saône (Possibilité de prendre rendez-vous à l’avance au 03 85 93 85 40).

Pour la rentrée 2023, 21 postes sont à pourvoir sur une diversité de métiers (à Chalon-sur-Saône principalement) :

- 12 postes d’auxiliaires de puériculture

- 3 postes d’éducateurs de jeune enfant

- 4 postes d’agents titulaires d’un CAP petite enfance

- 2 postes d’agents techniques chargés de l’entretien et de la cuisine (restauration en liaison froide)



Les diplômés même sans expérience sont les bienvenus.

Une initiative qui s’intègre dans une politique ambitieuse du « bien grandir »

Représentative de l’innovation et du volontarisme du Grand Chalon en matière de Petite enfance, cette opération s’inscrit dans une démarche plus globale visant à faire du bien grandir l’un des axes forts de la politique d’attractivité du territoire. Parmi ces principaux piliers :

- Un schéma directeur petite enfance 2022-2026 doté d’orientations stratégiques ambitieuses (accompagnement à la parentalité, accueil des enfants en situation de handicap, transition écologique et énergétique des équipements et des pratiques...) : avec ses 12 millions d’euros d’investissement dédié d’ici la fin du mandat, il fixe à la fois un vaste plan de rénovation et de création d’équipements d’accueil mais aussi, la mise en œuvre de projets pédagogiques innovants autour de la médiation animale, de l’éveil musical et culturel ou encore de l’appropriation des livres

- Une démarche qualité participative : Lancée en 2016 aux côtés de la CAF, cette démarche vise à créer une identité commune aux structures et professionnels de la Petite Enfance sur ses 51 communes et ainsi, assurer une même qualité d’accueil sur tout le territoire.

- Un plan de formation continue : Journée professionnelle annuelle pour tous les agents petite enfance, 1 à 2 journées pédagogiques par an... Le Grand Chalon s’inscrit dans une démarche d’implication de ses agents dans la dynamique de sa direction Petite Enfance lors de temps dédiés réguliers.

- Une attention particulière à la qualité des conditions de travail : Conscient de l’importance du travail de ces professionnels du bien-grandir, le Grand Chalon s’attache à leur garantir des conditions professionnelles de qualité par la mise en place d’un pool de remplaçants et d’agents volants dans les grandes crèches par exemple ou encore, l’existence d’éducateurs de jeunes enfants référents pédagogiques dans les grandes crèches.