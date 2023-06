Le city stade flambant neuf est de nouveau à disposition des jeunes de Crissey.

Un peu plus de 45 000 € d’investissements pour remplacer l’ancien city stade devenu obsolète et non conforme aux normes.

Le city stade de Crissey était devenu, avec le temps, très dégradé et de plus il ne répondait plus aux normes de sécurité en matière de structures de jeux pour les enfants et ados. La municipalité avait donc pris la décision de le démonter et en parallèle une réflexion était engagée sur les moyens de répondre aux besoins des jeunes désireux de faire du foot, badminton, basket, handball dans le centre bourg de la commune.

La municipalité a pris l’option de remettre en lieu et place un nouveau city stade aux normes, robuste, fonctionnel, un équipement moderne équipé de nouveaux matériaux limitant le bruit.

L’après-midi, pour roder en quelque sorte ce nouvel équipement, un tournoi a été organisé et géré par les jeunes. Juste avant l’inauguration officielle les trois premières équipes ont reçu chacune une coupe, coupe offerte par le Grand Chalon.

Dans l’ordre :

1er l’équipe des "Team Zinzin" a reçu des mains d’Olivier Tainturier, Sous-Préfet, la coupe des vainqueurs,

2ème l’équipe des "YKW" , c’est Pascal Boulling, maire de Crissey qui leur a remis leur coupe

3ème l’équipe des "QLG" avec une coupe remise par Alain Gaudray, conseiller départemental.

La remise des trophées terminée, Monsieur le maire de Crissey a rappelé, dans son discours, les raisons de ce choix qui a conduit la municipalité à remettre un city stade au même endroit que l’ancien, il a donné quelques explications très techniques sur la conception, les différents sports que pourront pratiquer les jeunes et le coût de l’opération qui est de 45 279,50 € dont une subvention de 15 000 € d’aide de l’état au titre de la DETR.

Monsieur le maire, Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le conseiller départemental, l’ensemble des élus et des associations présents ainsi que les habitants et les jeunes ont inauguré le nouveau city stade. C’est Virginie Blanchard qui a officiellement coupé le ruban.

Pascal Boulling a invité toutes les personnes présentes à rejoindre les tendues où le verre de l’amitié a été servi.

C.Cléaux