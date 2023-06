AVIS DE DECES - Monsieur Serge BRUILLOT

CHAGNY



Marylène, son épouse ;

Sébastien et Carine, Delphine et Philippe, Benoît et Amélie, ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Serge BRUILLOT

survenu à l'âge de 74 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 22 juin 2023, à 15h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Des dons pourront être faits pour la recherche médicale.