L'accessibilité des personnes en situation de handicap : une priorité pour le Grand Chalon

Mardi 20 juin, le Président du Grand Chalon Sébastien Martin et la Vice-présidente Annie Lombard, ont présenté au service Santé Prévention le bilan de l'accessibilité de l'agglomération en faveur des droits des personnes handicapées et celles à mobilité réduite.

Le Grand Chalon compte parmi ses habitants plus de 2.840 adultes bénéficiant de l'allocation adulte handicapée soit 5% des ménages. Face à un chiffre en hausse (+32% entre 2012 et 2020), l'insertion des personnes en situation de handicap est devenue un objectif majeur de l'agglomération. Depuis maintenant 7 ans, de nombreux investissements ont été réalisés dans ce sens, afin de renforcer leur sécurité lors de leurs déplacements.

Rendre accessibles les équipements publics

En disposant d'un important parc d'équipements recevant du public, le Grand Chalon s'est engagé a réalisé une série de travaux permettant leur accessibilité à l'instar de l'Espace Santé Prévention, du Parc des Expositions ou encore du CCR.

Des engagements qui se déclinent également sur les arrêts de bus du réseau Zoom, les moyens d’information et de communication de la collectivité à destination des habitants avec le déploiement d’un accueil téléphonique 100% accessible, les grands projets d’aménagement du territoire (choix des matériaux de sol, qualité de l’éclairage, toilettes PMR etc) ou de l’entrée de ville (sécurisation de la promenade et des passages piétons).

Les chiffres clés depuis 2016 :

-19 établissements publics mis en accessibilité ; parmi eux 8 structures d’accueil des tous petits.

-Plus de 4 millions d’euros d’investissements dédiés à la mise en accessibilité (6 millions d’euros si prise en compte de l’achat de 9 bus adaptés à l’accueil des personnes en situation de handicap).

-142 arrêts de bus mis en accessibilité. Au total, le réseau du Grand Chalon compte 222 points d’arrêts prioritaires accessibles.

-519 000 km ont été parcourus par le service Pixel dédié aux personnes à mobilité réduite (+23 % par rapport à 2021).

-197 logements privés et publics ont bénéficié de travaux de mis en accessibilité avec le soutien financier du Grand Chalon (programme ADAPT+).

@Photo Grand Chalon