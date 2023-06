Belle ambiance à la Journée Olympique des Centres de loisirs

Pour la 3ème année consécutive, le service Jeunesse de la Ville de Chalon organisait, en collaboration avec le Comité Départemental Olympique et Sportif 71, la Direction des Sports et les centres de loisirs de l'agglomération du Grand Chalon, un événement sportif et fédérateur au Stade Léo Lagrange, le mercredi 21 juin de 10 heures à 16 heures dans le cadre de la Journée Olympique. Plus de détails avec Info Chalon.