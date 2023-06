Une cinquantaine de personnes s’est mobilisée pour la 5ème journée citoyenne à Crissey.

Le rendez-vous était donné tôt le matin pour former les équipes prévues sur les différents chantiers répertoriés.

Pascal Boulling, maire de Crissey s’est adressé aux personnes présentes : « C'est avec plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cette 5ème journée citoyenne. Après les quatre précédentes années 2017, 2018, 2019 et 2022 cette nouvelle journée confirme à nouveau l’engagement de notre commune et sa volonté de contribuer à son développement et à son bien-être. … Un petit rappel de prudence, ne vous blessez pas et respectez les règles d’hygiène et de sécurité sur vos postes de travail.

En conclusion, je remercie tous ceux qui participent à cette journée citoyenne, ainsi que ceux qui ont préparé les différents chantiers et en particulier les agents de la commune (qui se sont investis de manière remarquable et ont répondu aux attentes et besoins des chefs de chantier) et les chefs de chantier. Je ne dois pas également oublier l’entreprise Gandin qui nous a permis de réaliser cette année deux gros chantiers en nous fournissant des matériaux et une belle expertise technique. »

Avant de fournir des efforts, les crissotins et crissotines ont pris des forces au petit déjeuner offert par la municipalité salle Verpiot.

Catherine Lauriot, 1ère adjointe, responsable de cette journée, a constitué les équipes qui allaient intervenir dans les lieux ciblés où un besoin s’est avéré nécessaire.

Au rendez-vous ce samedi matin, une famille ukrainienne qui avait été hébergée chez Simon, est venue prêter main forte, un beau geste de solidarité envers la commune qui les avait accueillis à leur arrivée en France.

L’atelier convivialité est incontournable et très important pour faire de cette journée pas seulement un temps de travail mais aussi un moment de partage autour d’un repas. Les petites mains s’affairent en cuisine pour tout préparer et oui que du fait main pour cette journée.

Sébastien Martin, président du Grand Chalon, est venu faire une visite des ateliers. Pascal Boulling l’a emmené à l’atelier du pont du lac. Le pont a été entièrement restauré par les services techniques de la commune conformément aux préconisations de calculs effectuées par la société Gandin qui a, en plus, fourni les rambardes, rambardes récupérées grâce à Simon qui vont retrouver une deuxième vie.

Un autre atelier visité où là aussi les matériaux utilisés sont de la récup pour la réalisation d’une table de pique-nique dans la zone de loisirs au stade des Monts. 2 dalles de béton récupérées et des buses en ciment : une dalle pour le plateau de table mis en place avec un engin sur les deux buses qui servent de pieds, et l’autre dalle coupée en deux dans le sens de la longueur pour les bancs, le tout installé par une équipe mixte de bénévoles et d’agents techniques.

Le président du Grand Chalon a été passablement surpris par la débrouillardise des agents pour faire des installations au moindre coût.

Pascal Boulling s’est rendu avec Sébastien Martin près de la bibliothèque où Steeve, maitre composteur, Aurore agent des espaces verts et une petite équipe installaient un composteur qui a reçu une couche de protection intérieure et extérieure.

D’autres chantiers ont bien occupé les crissotins comme la réalisation de jardinières géantes surélevées au jardin partagé, le nettoyage du lavoir et le nettoyage du monument aux morts.

Il ne faut pas oublier l’atelier reportage afin de garder de bons souvenirs de cette journée avec Virginie et Catherine qui ont fait le tour de tous les ateliers en vélo.

A midi, tous les intervenants ont pris un repas en commun dans la cour de la salle Verpiot, repas préparé le matin même par l’équipe convivialité. Les chantiers se sont terminés en fin d’après-midi et tous se sont retrouvés à la salle Verpiot pour un apéritif.

C.Cléaux