ELAN CHALON - C'est officiel, Savo Vucevic prolonge pour 2 ans

L’Elan Chalon est très heureux de vous annoncer la prolongation de 2 ans de Savo Vucevic.

Arrivé cette saison, Savo collectionne un nombre de 6 montées dont celle de cette saison. Le soir de la montée, le 13 juin, il disait : « Je suis très content pour cette ville, qui vit pour le basket. Ce public est incroyable, exceptionnel, le meilleur de France. Sincèrement, c’est la plus joyeuse de mes montées, pour toutes ces raisons. »



« Après une saison comme celle-ci, je suis très heureux de continuer. On a fait un très bon boulot tous ensemble ce qui me donne la motivation et l’envie d’essayer de faire encore plus. » Savo Vucevic



« Nous sommes ravis que Savo ait accepté de prolonger l’aventure avec nous. Il a apporté beaucoup de sérénité, a réussi un challenge qui n’était pas facile et épouse parfaitement les valeurs du club et du territoire. » Vincent Bergeret



Parcours

1986-1988 : Ulcinj (Yougoslavie)

1990-1991: Bondy (féminines)

1991-2001 : Bondy

2001-2002 : Cholet (Pro A)

2002-2006 : Spirou Charleroi (Belgique)

2007-2011 : Antibes

2013-2015 : Monaco

2016-2021 : JL Bourg

2022-2023 : Elan Chalon