A Givry, la moissonneuse est partie en fumée

On en veut pour preuve l'incendie qui a ravagé une moissonneuse qui oeuvrait du côté de la route de Chalon sur Saône entre Givry et Châtenoy le Royal. Aucun blessé n'est à déplorer. Les dégâts sont impressionnants sur la moissonneuse et une intense colonne de fumée s'est aussitôt dégagée ce mercredi soir peu après 21H. Courage à nos amis agriculteurs en attendant. Une quinzaine de sapeurs-pompiers a été déployée sur l'incendie ainsi que 76 véhicules. Merci à nos fidèles lecteurs d'info-chalon.com.