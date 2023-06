ELAN CHALON - L'artilleur Antoine Eito prolonge jusqu'en 2026

L’Elan Chalon est très heureux de vous annoncer la prolongation d’Antoine Eïto qui sera chalonnais jusqu’en 2026.

Débordant d’énergie sur et en dehors du terrain, Antoine a largement contribué aux objectifs du club, non seulement sur le plan sportif avec la remontée en Betclic Elite, mais aussi dans le vestiaire et en dehors du terrain avec un engagement sans failles qui font de lui un symbole de nos valeurs.

Il sort d’une saison plus que réussie d’un point de vue individuel avec une ligne de statistiques complète dans tous les secteurs de jeu :

Saison : 13,7 points, 4,4 rebonds, 1,2 interception, 5,3 passes décisives, 14,4 d’évaluation.

Playoffs : 16,4 points, 4,8 rebonds, 6 passes décisives, 1 interception, 18,5 d’évaluation.



"Je suis très heureux de continuer l'aventure chalonnaise ainsi que de diffuser les valeurs du club et les miennes dans le même temps. Ma famille et moi sommes très contents et j'ai hâte de commencer cette saison ainsi que les prochaines. Un Colisée en feu comme il a été en fin de saison a aussi pesé dans la balance sur le fait de m'engager dans la durée avec Chalon car ça fait vraiment chaud au coeur. C'est pour ça qu'on joue au basketball." Antoine Eïto



"Nous sommes très heureux qu’Antoine ait décidé de prolonger avec nous. Il a montré ses qualités de basketteur et de leadership dans une saison intense. Son état d’esprit a été un exemple pour toute l’équipe. " Vincent Bergeret