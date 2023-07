ELAN CHALON - Kenny Baptiste reste Rouge et Blanc la saison prochaine !

L’Elan Chalon est très heureux de vous annoncer la prolongation de Kenny Baptiste pour la saison 2023.2024.

Tout droit arrivé du Mans Sarthe Basket en janvier dernier, le jeune intérieur a réussi à s’imposer dans l’effectif petit à petit grâce entre autres à sa dimension athlétique. Kenny a survolé plusieurs rencontres durant les playoffs et a été un élément déterminant à la montée.

Saison : 6,3 points, 2,3 rebonds, 0,7 passe décisive, 0,6 interception, 7,1 d’évaluation.

Playoffs : 10,4 points, 3,4 rebonds, 1 passe décisive, 0,6 interception, 0,8 contre, 10,5 d’évaluation.



« On a atteint l’objectif qui était la montée, ma volonté est de m’inscrire dans la continuité. Je suis très heureux de retrouver la Betclic Elite avec Chalon-sur-Saône. Cette saison m’a laissé de beaux souvenirs, j’ai maintenant hâte de retrouver le Colisée et ses supporters et d’en créer de nouveaux. » Kenny Baptiste



« Je suis très heureux que Kenny ait accepté de continuer l’aventure avec nous. Il a prouvé sur la fin de saison que sa jeunesse, son envie et son enthousiasme sont moteur pour notre projet d’équipe. » Vincent Bergeret