CCAS St Rémy : Inscription au registre des personnes vulnérables.

Communiqué de la mairie

Vous avez plus de 65 ans ou plus de 60 ans et êtes reconnu inapte au travail ou en situation de handicap, vous connaissez une personne dans cette situation ?

Inscrivez-vous sur notre registre, ce qui nous permettra de vous contacter en cas de risques exceptionnels comme la canicule, les inondations, les épidémies…

Le registre permet aux personnes recensées d’être appelées régulièrement, conseillées, orientées, visitées si nécessaire en cas d’alerte sur la commune. La démarche d’inscription sur ce registre est volontaire.

La fiche d’inscription est disponible à l’espace Simone Veil (3ème étage de la mairie).

Pour plus d’infos, vous pouvez joindre le CCAS au 03 85 90 90 44 ou au 03 85 90 90 45.