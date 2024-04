Une vingtaine de logements portés par Habellis à Châtenoy le Royal

La pluie de cette fin avril n'a pas entamé la bonne humeur des participants, venus nombreux dans le quartier du Treffort à Châtenoy le Royal pour assister, autour du maire la commune Vincent Bergeret et du président d'Habellis Jean-François Buet, à la cérémonie de pose de la première pierre d'un nouveau programme immobilier de 20 logements, qui viendra renforcer l'offre de logements dans la commune. Une commune périphérique de Chalon de 6 150 habitants, avec une démographie dynamique (+3 % entre 2009 et 2020) du fait d'un apport de population extérieure, offrant un nombre important de services, de commerces et d'équipements. La commune compte 2 865 logements, soit + 7,4 % entre 2009 et 2020, avec 70 % de propriétaires et 30 % de locataires. Ces nouvelles habitations répondent aussi à la dynamique de réindustrialisation impulsée sur le territoire qui nécessite de proposer du logement abordable pour accueillir les nouveaux salariés

Habellis a mobilisé deux tènements fonciers d'une surface totale de 3 000 m2 dans le quartier du Treffort. Sur ce terrain, 20 logements mixtes intermédiaires, individuels groupés et superposés en R+1 verront le jour, avec jardins privatifs en RDC et espaces extérieurs de type balcon-terrasse en étage. Soit au total 1160 m² de surface habitable pour 8 T2, 10 T3 et 2 T4. La maitrise d'œuvre du programme a été confiée au cabinet Hervé Regnault de Chalon-sur-Saône. 10 des 19 entreprises qui interviennent sur la construction de ce chantier sont implantées en Saône-et-Loire. Ce projet de 3 millions d'euros bénéfice de cofinancements de la Banque des Territoires, d'Action Logement, de la commune de Châtenoy-le-Royal et de la communauté d'agglomération du Grand Chalon. Au 31 mars 2024, Habellis possédait 4 476 logements dans le département de Saône-et-Loire, dont 142 sur la commune de Châtenoy-le-Royal (82 appartements et 60 pavillons).

