Tapis rouge pour ce deuxième bal des troisièmes : thème Festival de Cannes.

A l’image du festival de Cannes et des films qui sont présentés, les stars d’un soir se sont livrées aux séances photos et flashs des photographes devant les affiches de films cultes. De merveilleux clichés mettant en scène copains et copines en tête d’affiche de tel ou tel film.

Une entrée dans la salle de bal en foulant le tapis rouge orné d’étoiles où ils étaient accueillis par Florence Plissonnier maire de Saint Rémy.

Comme tout festival, il faut suivre le protocole, Madame le Maire a fait son discours d’ouverture en souhaitant la bienvenue aux 113 élèves qui se sont inscrits pour cette soirée.

Elle a fait la remise des palmes d’or aux jeunes du CMJ ainsi qu’à Agnès Marmillon, responsable enfance jeunesse.

Les discours ont laissé la place à la musique de Samuel et son DJ, musique des années 80 choisie par les jeunes.

Après un apéritif, sans alcool, la soirée a très vite monté en température sur la piste de danse avec quelques titres mythiques comme la salsa du démon…

Disco à gogo et tout le monde s'amuse et danse. Cest bien parti pour une belle soirée.

C.Cléaux