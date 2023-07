Au programme de ce vendredi pour la classe maternelle de Madame Aluze : visite à la caserne des pompiers !

Ce sont près d’une vingtaine de petites « têtes blondes » qui ont ainsi pu grimper dans les véhicules des pompiers, essayer les uniformes et visiter les locaux de la caserne.

Ce moment pédagogique vient clôturer un cycle d’apprentissage autour des risques des dangers domestiques que les enfants ont pu assimiler en classes ces dernières semaines.

Et on peut dire que chacun d’entre eux n’ont pas « loupé une miette » de cette visite orchestrée par Boris Benabdelli, chef de centre, accompagné par trois sapeurs-pompiers volontaires : Tanguy, Guillaume et Mathieu.

Les enfants ont même pu faire un exercice de simulation réel au sein du VSAV* : c’est Zola qui a eu la lourde tâche de jouer la blessée tandis qu’ Alessio, lui, s’est emparé du stéthoscope pour jouer le rôle du médecin.

Plus de peur que de mal, Zola a été rapidement remise sur pied par ses petits camarades qui ont veillé à sa bonne santé !

Après une pause goûter, les élèves ont poursuivi leur visite avec notamment la présentation de la tenue portée par les pompiers en cas d’intervention sur des nids de guêpes.

Enfin, chacun d’entre eux a eu droit à son petit diplôme !

Cette matinée de découverte s’est clôturée par un pique-nique au lac de Crissey pour les enfants, tous ravis de cette matinée au sein de la caserne.

Amandine Cerrone.





*VSAV : Véhicule de Secours et Assistance aux Victimes