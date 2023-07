Ce vendredi matin, la classe de CM2 crissotine a reçu la visite de Monsieur le Maire

Ce vendredi 30 juin, les 34 élèves de CM2 de l’école élémentaire de Crissey ont reçu la visite de Monsieur le Maire, Pascal Boulling, et de sa conseillère municipale Poliana Gomes.

Et ceux-ci n’étaient pas venu les mains vides puisqu’ils leur avaient apporté le traditionnel cadeau de fin de scolarité à l’école primaire : la fameuse calculatrice.

Avant de remettre aux enfants leurs cadeaux, Monsieur le Maire a souhaité dire quelques mots aux élèves :

« Chers élèves de CM2, chers enseignants et membres du personnel, j’éprouve énormément de plaisir à me retrouver parmi vous aujourd’hui pour procéder à cette remise de calculatrices, un outil qui sera essentiel dans votre parcours scolaire. Ce cadeau nous permet de soutenir concrètement votre enseignement et de contribuer à votre réussite ».

Puis, sous l’œil amusé des enfants, Pascal Boulling a montré sa photo de classe et son bulletin de notes de l’époque où lui aussi il était en fin de scolarité de primaire : « Vous pourrez regarder ces deux documents. Garder vos photos et vos livrets de notes, vous aurez toujours plaisir à les regarder tout au long de votre vie ». a t-il ainsi conseillé aux élèves.

Ceux-ci, enjoués, ont alors tous essayé de retrouver Monsieur le Maire parmi ses camarades de classe sur la photo datant de 1969 et ont aussi tous commenté les excellentes notes et appréciations figurant sur son livret scolaire !

Un moment de partage intergénérationnel très touchant, donc, pour clôturer cette année scolaire pour la classe de CM2 de Thierry Chignard, directeur de l’école, qui vit aussi ses derniers jours au sein de l’école élémentaire puisqu’il sera en retraite dès la rentrée scolaire 2023.

Amandine Cerrone.