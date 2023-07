REFORME DES RETRAITES - Des manifestations grévistes verbalisés - le PCF du Grand Chalon dénonce

Communiqué de presse

Le 05 juin 2023, à la veille de la dernière manifestation, c’est près de vingt militants syndicaux dont plusieurs également membres de la section PCF Grand Chalon qui ont été surpris de recevoir une contravention de cent trente-cinq euros (135 euros) suite à leur participation à la manifestation du 13 avril 2023, à l'appel de l'intersyndicale, contre la réforme des retraites.

Il s'avère que ce jour-là, les forces de l'ordre ont repéré et sanctionné de nombreux militants syndicalistes, leur reprochant de s’être rendus sur le quai de la gare.

En réaction, une action judiciaire est lancée par l'UL CGT pour obtenir l'annulation de ces sanctions.

La section PCF du Grand Chalon se joint à l'action intentée par l'union locale CGT et la soutient totalement.

A Chalon sur Saône où toutes les manifestations se sont passées dans l’ordre et sans dégâts, depuis des années, cette répression est une première.

Est-ce la vision du gouvernement des soi-disant 100 jours d’apaisement ?

Veut-on ainsi empêcher de laisser s'exprimer démocratiquement et pacifiquement le peuple par la manifestation ?

La grève est un droit garanti par la constitution. En sanctionnant les grévistes le gouvernement bafoue la constitution.

Le but est simple, faire peur à un peuple qui est à plus de 80 % contre la réforme des retraites à 64 ans.

Le PCF a toujours été opposé à cette réforme injuste des retraites. Il a soutenu le mouvement syndical, appelant à défiler dans toutes les villes, à chaque manifestation.

Au parlement, avec ses alliés, il a mis en œuvre tout ce qui pouvait l’être pour s'opposer à cette réforme (recours au conseil constitutionnel, vote des motions de censure...) et fait des propositions de financement pour la retraite à 60 ans.

Le gouvernement, lui, a sorti le 49.3, faisant cesser tout débat. À 11 reprises les représentants du peuple ont été empêchés de voter et de porter ainsi notre refus de cette réforme injuste.

Le PCF appelle les citoyens et citoyennes à la solidarité avec les militants injustement sanctionnés, à défendre la démocratie dont la dernière période nous montre à quel point elle est malmenée par ce gouvernement dans notre pays, à la mesure du creusement toujours plus important des inégalités et des injustices sociales.