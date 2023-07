EMEUTES - Une centaine de personnes réunies devant la mairie de Saint-Rémy

Florence Plissonnier, entourée des élus du conseil municipal, de la majorité comme de l'opposition, a tenu à marquer le coup ce lundi, après ces 5 journées d'émeutes sur le territoire national. Elle a procédé à la lecture du communiqué de l'Association des maires de France, que dénonce l'atteinte grave et inadmissible, commise à l'encontre la République. Pour rappel, plus de 250 mairies et bâtiments publics, ont été attaqués au cours de ces derniers jours.