VACANCES - Organisez aussi leurs vacances !

Organiser ses vacances quand on a un animal de compagnie est souvent un casse-tête. Heureusement, il existe de plus en plus de destinations pet friendly ou de solutions pour faire garder nos boules de poils. Tour d'horizon des bons plans.

Chaque année, des dizaines de milliers de propriétaires abandonnent leurs animaux de compagnie au prétexte de partir en vacances. Afin de lutter contre ce terrible fléau, plusieurs hôtels, gîtes, campings ou encore plages admettent vos compagnons à quatre pattes, tandis que de nombreux lieux de garde se feront un plaisir de les accueillir pendant votre absence. On fait le point sur les solutions qui existent, afin que votre fidèle boule de poils passe d'aussi bonnes vacances que les vôtres !



DES MILLIERS D'ADRESSES ET DE PLAGES RÉFÉRENCÉES

Pour organiser au mieux vos vacances et celles de Félix ou de Médor, on vous conseille la plateforme digitale Nosvacancesentreamis.com, disponible également en application mobile, créée par la Fondation 30 millions d'amis. Intuitive et très complète, cette dernière répertorie dans toute la France quelque 30 000 hébergements, 200 plages et plus de 200 pensions où nos animaux sont les bienvenus. Pour trouver le lieu adéquat, il vous suffit de renseigner les caractéristiques de votre animal de compagnie, de sélectionner la destination de votre choix et le tour est joué ! Vacances entre amis s'occupe de géolocaliser les meilleures adresses.



De plus, pour accompagner au mieux les maîtres les plus inquiets ou soucieux de prendre soin de leur boule de poils sur la route des vacances, la plateforme propose près de 16 000 fiches conseils et podcasts personnalisés à télécharger.



DES CAMPINGS ET DES COTTAGES AU POIL

Vous adorez camper mais jusqu'ici, vous aviez du mal à trouver un lieu qui accepte votre canidé ? Le site Tohapi.fr vous facilite la vie en proposant un large choix de campings pet friendly, avec des emplacements pour les tentes, des chalets, de vraies maisonnettes et d'autres hébergements, tout près des parcs aquatiques et ceux proposant des animations, que ce soit en pleine nature, au bord de la mer, en montagne ou encore près d'un lac. Et si les toutous sont acceptés, bonne nouvelle, sachez que les chats aussi !

Pour celles et ceux qui préféreraient l'ambiance en cottage, les locations de vacances Center Parcs ouvrent également leurs portes à nos boules de poils. De bonnes alternatives qui nécessitent néanmoins quelques règles à respecter affichées sur les sites, pour partir en famille, compagnon à quatre pattes compris



DES SOLUTIONS DE GARDE

Si, au contraire, l'idée d'emmener votre animal de compagnie en voyage vous stresse autant que lui, pas de panique, il existe plusieurs solutions de garde.



Vous pouvez le confier à un chenil tout confort ou à une pension près de chez vous. Dans un espace seul ou avec d'autres congénères, votre loulou sera comme en colonie de vacances ! Depuis quelques années, il existe également des hôtels pour chats, un concept innovant dédié au bien-être des petits félins, qui comprend royales croquettes à volonté, temps de jeux, dodos moelleux et même des webcams pour que les maîtres puissent suivre à distance les aventures de leurs matous !



Enfin, pour ceux qui tiennent à ce que leurs boules de poils restent à la maison, le pet-sitting, consistant en des visites à domicile pour s'occuper de votre protégé, s'est largement développé. Mais il existe aussi le home-sitting, une solution novatrice qui fait déjà fureur : des pet-sitters proposent ainsi leurs services de garde en échange d'un hébergement gratuit. Une solution pratique et économique ! Pour trouver la nounou de vos rêves, plusieurs sites se chargent de vous mettre en relation avec des pet-sitters. C'est le cas de Nomador.com, RoyalSitter.com ou encore Partirtranquille.com, des plateformes communautaires qui proposent de faire garder vos animaux de compagnie ou d'en garder, et ce, dans le monde entier.



Julie PItaud