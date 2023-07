EMEUTES - Marie-Claude Jarrot salue la mobilisation citoyenne devant leurs mairies

La Présidente de l'association des maires de Saône et Loire a tenu à adresser un message à celles et ceux mobilisés ce lundi.

Communiqué

Aujourd'hui, suite à l'appel lancé par David LISNARD, Président de l'Association des Maires de France, les maires et habitants de Saône-et-Loire ont répondu présents et ont su se mobiliser ce lundi 3 juillet à midi pour partager l’Appel des maires de France pour le retour à la paix civile.

En ce sens, l'Association des Maires de Saône-et-Loire tient à adresser ses sincères remerciements à tous les participants qui ont répondu à cet appel.

Ce rassemblement historique à l'échelle nationale démontre la volonté collective de défendre notre société et de promouvoir les valeurs fondamentales de notre République.



Les communes sont les piliers de notre république et les maires incarnent l'unité et la cohésion de notre pays !