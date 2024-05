Le Grand Chalon et la ville de Chalon-sur-Saône accueillent les Championnats de France Multisport 2024 et Coupes de France : 4 jours de compétitions du 17 au 20 mai 2024

4 jours de compétition avec une diversité des disciplines handisport et 550 athlètes professionnels au plus haut-niveau national.

Rendez-vous national majeur, cette 3ème édition des championnats France multisports est organisée par la Fédération Française Handisport, en partenariat avec le Grand Chalon, la ville de Chalon-sur-Saône et le Comité Départemental Handisport de Saône-et-Loire.

En cette année olympique, ces compétitions permettent aux sportifs de performer et donner le meilleur en vue des Jeux Paralympiques. Elles viennent aussi enrichir l’ensemble des actions du programme « Terre De Jeux 2024 » lancé en juillet 2023 au Grand Chalon, et s’intègrent dans la dynamique olympique et paralympique du territoire et valorisent ses deux sites de préparation olympique, le Colisée et l’Espace Nautique.

Les compétitions : un programme complet sur 7 sites sportifs du Grand Chalon

Au programme de ces 4 jours de compétitions multisport, 550 athlètes professionnels représentent six disciplines sportives différentes : natation, basket fauteuil, futsal sourd, goalball, cécifoot, et foot fauteuil électrique.



Les compétitions se dérouleront sur 7 sites sportifs du Grand Chalon, en accès libre à tous et gratuit : Colisée, Annexe du Colisée, Parc des expositions, Boulodrome, Espace nautique, Stade Léo Lagrange et Gymnase du lycée Mathias.



Les Championnats sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, et sur la chaîne YouTube de la Fédération Française Handisport.



Vendredi 17 mai

- Final Four Basket fauteuil : matchs à 15h et 18h, au Colisée.

Samedi 18 mai

- Final Four Basket fauteuil : finales à 15h et 18h, au Colisée

- Championnats de France de Natation 50m : à partir de 9h, à l’Espace Nautique

- Futsal sourd : matchs de 9h à 18h avec demi-finales à partir de 14h30 et finales à partir de 17h30, au Parc des Expositions

- Foot fauteuil électrique : matchs de 9h à 18h30 avec finale à 18h,

au Boulodrome.



Dimanche 19 mai

- Championnats de France de Natation 50m : à partir de 9h, à l’Espace Nautique

- Cécifoot B1 : matchs de 9h à 16h, au Stade Léo Lagrange

- Cécifoot B2 – B3 : matchs de 9h à 16h, au Parc des Expositions - Goalball : matchs de 13h30 à 18h, au Boulodrome.



Lundi 20 mai

- Cécifoot B1 – B2 – B3 :finales de 9h à 13h, au Stade Léo Lagrange

- Goalball : finales de 9h à 13h, au Boulodrome.

Les cérémonies de remise des prix

- Natation, samedi 18 mai de 16h30 à 19h30 et dimanche 19 mai de 17h à 19h30, à l’Espace Nautique - Foot fauteuil, samedi 18 mai à 19h30, au Colisée

- Futsal Sourd, samedi 18 mai à 18h30, au Parc des Expositions

- Basket fauteuil, samedi 18 mai à 20h, au Colisée

- Goalball, lundi 20 mai à 13h45, au Boulodrome

- Cécifoot, lundi 20 mai à 13h45, au Parc des Expositions.

Les sportifs présents à renommée internationale

Natation

- Alex Portal : Cercle des nageurs de l’ouest (78) ; https://www.bleushandisport.com/bleus/portal-alex/

2024 – Championnat d’Europe - Funchal : Médaille d’argent – 100m papillon / Médaille d’argent – 400m NL / Médaille de bronze – 100m NL / Médaille de bronze – 200m 4 nages.

- Ugo Didier : Jeunesse sportive Cugnaux (31) ; https://www.bleushandisport.com/bleus/didier-ugo/

2024 – Championnat d’Europe - Funchal : Médaille d’or – 200m 4 nages / Médaille d’or – 400m NL / Médaille d’or – 100m dos / Médaille d’argent – 100m NL / Médaille d’argent – relais 4x100m NL.

- Emeline Pierre : C.N. Brest (29) ; https://www.bleushandisport.com/bleus/pierre-emeline/

2024 – Championnat d’Europe 4 - Funchal : Médaille d’argent – 100m NL / Médaille d’argent – relais 4×100 NL / Médaille de bronze – 50m NL.

- Laurent Chardard : Guyenne HandiNages Bordeaux (33) https://www.bleushandisport.com/bleus/chardard-laurent/

2024 / Championnat d’Europe - Funchal : Médaille d’or – 50m papillon S6 / Médaille d’argent 100m NL S6 / Médaille d’argent – Relais 4×100 NL.

Basket fauteuil

- Nicolas Jouanserre : Hyères Handibasket (83) ; https://www.bleushandisport.com/bleus/jouanserre/ 2022 – 9ème place – Championnat du Monde.

- Christophe Carlier : Hornets Le Cannet (06) ; https://www.bleushandisport.com/bleus/carlier/

2023 – 7ème place -Championnat d’Europe.



« Terre de Jeux 2024 »

Le Grand Chalon et Chalon sur Saône sont labellisés « Terre de jeux 2024 » dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, quand le Colisée et l’Espace Nautique sont labellisés « Centre de préparation Olympique ». Chaque collectivité labellisée est invitée, selon ses moyens et son champ de compétence, à mettre en place des actions nouvelles ou à poursuivre ses actions existantes en lien avec les Jeux de Paris 2024.

Tout au long de l’année qui précède les Jeux Olympiques et paralympiques et ce depuis juillet 2023, des actions ont été organisées sur l’ensemble du territoire dans le domaine du sport pour tous, mais aussi dans un souci de transversalité avec la culture, le patrimoine, la santé, l’éducation et le social. Les 14 et 15 juin 2024, l’évènement « Prenez-vous aux Jeux » conclura la programmation « Terre de Jeux 2024 » au Grand Chalon.