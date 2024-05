Les jeunes du Judo Club Chalonnais ont fait leur Jeux de Saône et Loire !

Manifestation mise en place par le CDOS71 et qui a lieu les années des Jeux Olympiques, les Jeux de Saône et Loire permettent aux jeunes Judokas de s’exprimer en fin de saison et dans une ambiance qui se veut festive.

18 représentants du Judo Club Chalonnais ont fait le déplacement, samedi dernier sur les terres Creusotines afin de combattre pour leur dernière compétition de la saison.

Ce sont pas moins de 9 médailles d’or, 5 médailles d’argent et 4 médailles de bronze qui ont été remportées par les élèves du Dojo de la rue de la paix. Une belle moisson qui fait plaisir et qui permet aux jeunes de se projeter sur la saison prochaine.

Médailles d’Or: Stella IWANOW, Nermine El MAAROUFI, Hugo RENAUD, Noah CRETIN, Malo BRIANTI RAYMOND, Volodia KIRAKOSYAN, Amin ZEDDAM, Matthieu BERBIGET, et Daniel SOLOMONYAN.

Médailles d’Argent : Alyssa MINIAOUI, Aliya CHAOUKY, Axel RAVENET, Liam SCRIBE et Lenny AUGER.

Médailles de Bronze : Ayman LATRECHE, Abdel Aly MORH, Esteban BILLEY et Hélias AUCKLOO BERBIGET.