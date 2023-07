Un premier bilan très prometteur pour le Karaté traditionnel chalonnais et Saint Rémy (KTC)

Belle fin de première saison pour le KARATE traditionnel Chalonnais avec le passage des ceintures jaunes pour les enfants et réussite d’un pratiquant au passage de grade 4em DAN.

C’est avec concentration et dynamisme que les petits pratiquants de karaté ont passé avec succès leur ceinture jaune ce mercredi.

On félicitera l’obtention du 4em DAN par CHARLY KOMBILA ancien compétiteur. Une belle progression après toutes ces années de pratique en karaté traditionnel.

Avec plus de 50 affiliations pour la première année, L'association karaté traditionnel Chalonnais (KTC) vous propose la découverte et la pratique du KARATE à partir de 6 ans à Chalon sur Saône et Saint Rémy.

Maison des sports de Chalon Sur Saône :

Le lundi à 20h15 pour les ADOS/ADULTES

Le mercredi à : -16h00 pour les ENFANTS à partir de 6 ans

-17h00 à 18h00 pour les ADOS/ADULTES

Dojo de SAINT REMY(rue Impasse du gymnase) :

Le samedi à : - 9h30 pour les ENFANTS

-10h30 à 11h45 pour les ADOS/ADULTES



INITIATION LE 12 JUILLET 2023 DE 16H A 18H PLACE DE LA MAIRIE A SAINT REMY (FESTIV ETE)



RENSEIGNEMENTS 06.03.16.22.46 SITE INTERNET : https://www.ktc71.com