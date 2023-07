Toutes les informations sur les différents travaux en cours ou à venir sur la commune

RUE DU BREUIL

TRAVAUX: réfection des revêtements des trottoirs, de la chaussée et sécurisation des abords du groupe scolaire Roger Balan.

Du 10 au 21 juillet puis du 21 au 28 août :

circulation à sens unique entre la rue Jules Ferry et la rue Philippe Flatot (sens rue George Sand vers rue Philippe Flatot),

› circulation alternée entre la rue Jules Ferry et la rue George Sand,

> les riverains et les usagers accéderont à leur domicile et aux équipements publics depuis la rue Jules Ferry et ressortiront par la rue du Breuil.

Du 29/08 au 01/09 (sous réserves des conditions climatiques favorables) :

- circulation fermée sur une durée de 3 jours pour la réalisation des enrobés.

Il sera demandé aux riverains de garer leurs véhicules en dehors du quartier.

PONT DE LA LEVÉE

TRAVAUX: vérinage du tablier du pont pour remplacement des appuis et renouvellement de la couche de roulement.

Lundi 10/07 : fermeture à la circulation pour installation des échafaudages et de la base vie.

Du 10/07 au 13/08 : les trottoirs et la piste cyclable derrière la glissière en béton armée ne seront plus accessibles.

Du 24/07 au 13/08 : fermeture à la circulation pour réalisation des travaux

DÉVIATIONS VÉHICULES : RD 673 / Giratoire de Bresse/ RD 678B (pont de la Darse) / rue de la Villeneuve (RD 678) / Grande rue (RD5A) -› voir cartes

DÉVIATION VOIES DOUCES : voie verte rue Léon Pernot / lacs -› voir carte

RUE PHILIPPE FLATOT/RUE CURTIL CANOT

TRAVAUX: réseau d'assainissement de la rue Philippe Flatot (remplace-ment du collecteur principal et des branchements)

Du 24/07 au 11/08 : rue Philipe Flatot fermée à la circulation dans sa portion entre la rue Jules Ferry et la Grande rue

Du 24/07 au 11/08 : rue de l'Abbé Bidaut mise en impasse et en double sens

DÉVIATION : rue du Dr Jeannin ou rue de la Nove ou rue Curtil Canot puis

Route de Dole et Grande Rue

Du 24 au 26/07 : la Grande rue sera fermée à la circulation pour permettre le raccordement du collecteur principal à celui de la Grande rue.

Les commerces seront accessibles en voiture par la rue de la Mairie et à pieds depuis les parkings de la Mairie, de la rue du 11 novembre et de la Place Romentino.

Du 04/09 au 10/11 : rue fermée à la circulation dans sa portion entre la rue

Jules Ferry et la rue de l'Abbé Bidaut.

DÉVIATION : rue du Dr Jeannin/rue de la Nove ou rue Curtil Canot puis

Route de Dole.

Ces travaux se poursuivront ensuite rue Philippe Flatot, entre la rue du Breuil et la rue du Dr Jeannin, et rue Curtil Canot. Ces portions de rues seront fermées à la circulation (dates à confirmer suivant l'avancement des travaux).

DÉVIATION : rue Philippe Flatot (réouverte entre la rue Jules Ferry et la Grande rue) et Grande Rue.