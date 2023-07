23 millions d'euros d'investissement pour le SMET 71 avec le futur centre de tri de Torcy

Le SMET 71 et le SYTRAVAIL viennent de signer un marché ayant pour objet la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance du centre de tri des déchets ménagers recyclables à Torcy. Les travaux débuteront début 2024 pour, à terme, traiter 30 000 tonnes par an de collecte sélective triées par près de 680 000 habitants.

Le montant des investissements est de 23 M€ suivi d’un contrat d’exploitation de 8 ans. Le groupement titulaire du marché est composé de :

- BOURGOGNE RECYCLAGE mandataire en tant qu’exploitant

- et de ses co-traitants : NEOS pour le process, SNCTP pour le bâtiment et les VRD, le cabinet d’architecture ATELIER 71.



Un groupement d’entreprises locales toutes basées en Bourgogne et qui ont l’habitude de travailler ensemble.

Le projet de modernisation du centre de tri de Torcy s’inscrit dans une réflexion territoriale autour de l’organisation du tri menée depuis plusieurs années.

Dès 2017, le SMET 71 a lancé une réflexion territoriale, en partenariat avec l’ADEME. Ce n’est que fin 2020 que le périmètre et l’emplacement du centre de tri a été acté.



Aujourd’hui, le centre de tri regroupe 3 syndicats de traitement de déchets :

- Le SMET 71 basé à Chagny, couvrant un périmètre de 450 000 habitants de l’est de la Saône et

Loire et du sud de la Côte d’Or ;

- Le SYTRAIVAL, basé à Villefranche-sur-Saône, pour un périmètre de 130 000 habitants du nord

de son territoire ;

- Le SMEVOM du Charolais-Brionnais et Autunois, basé à Digoin, couvrant un périmètre de

120 000 habitants.

C’est un projet qui fait l’objet d’un portage politique unanime, regroupant l’ensemble du territoire de la Saône et Loire, du sud de la Côte-d’Or, du Nord du Rhône et une partie de l’Ain.

À terme, ce centre de tri performant permettra de trier l’ensemble des déchets recyclables (bacs, sacs ou conteneurs jaunes) du territoire améliorant ainsi le recyclage et la valorisation de nos déchets.

Un centre de tri qui fonctionnera en 2 postes avec 38 salariés dont 18 collaborateurs travaillant déjà sur site et 20 créations d’emplois.



Partenaires financiers du projet :

- CITEO : Eco-Organisme spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers

graphiques – à hauteur de 950 000 €

- ADEME : 1 100 000 € de subvention accordée

- REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE : 500 000 € d’accompagnement financier