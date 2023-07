Restaurant Au Bout du Monde de Laives : Un lieu incontournable

Un cadre magnifique, une cuisine appétissante, un accueil et un service chaleureux, voici la recette parfaite proposée par le restaurant Au Bout du Monde de Laives. Situé devant la plage, le restaurant offre une vue imprenable sur le lac. Damien et Morgane Flores, les propriétaires des lieux, sont tout de suite tombés amoureux de ce petit coin de paradis :"Laives, c'était le coup de coeur, ça fait longtemps qu'on y habite et que moi j'y bosse. On propose dans notre restaurant, essentiellement des spécialités bourguignonnes traditionnelles", explique Damien.

Ancien employé du restaurant, Damien y travailla pendant 4 ans avant que l'ancien patron ne lui propose de racheter les lieux :"Je suis dans la restauration depuis longtemps, j'ai démarré en 2005/2006. J'ai beaucoup vadrouillé, j'ai énormément fait de types de restauration, et j'ai été directeur de beaucoup d'entreprises ce qui m'a permis de me former, et on a décidé après d'être nos propres patrons", ajoute-t-il.

En cuisine, on retrouve Morgane, sa femme, pâtissière de formation :"Ma femme cuisine les plats, elle a une formation de pâtisserie/restaurant, elle était chef pâtissière chez Cruz à Villefranche-sur-Saône. Elle a toujours été cuistot parce que c'est la base de son métier donc de fil en aiguille elle est passée en cuisine", indique Damien.

Un duo de choc qui peut compter sur son équipe composée de 11 salariés, la plupart saisonniers, pour assurer le service et la cuisine :"On est 11 salariés en tout, dont 4 en cuisine. Hors saison, on est juste deux, donc moi et ma femme. Au mois de juin, on est 4, on a toujours une personne en salle et en cuisine en plus", explique-t-il.

Malgré la difficulté de trouver des saisonniers surtout dans le domaine de la restauration, Damien et Morgane ont tout misé sur l'ambiance et le côté familial de leur restaurant :"Il y a toujours un ou deux postes où c'est difficile de trouver du personnel, après nos saisonniers se sentent bien ici donc ils reviennent travailler souvent. C'est principalement des personnes qui reviennent plusieurs années de suite, minimum 2,3 ans. Il y a une très bonne ambiance, on fait tout pour qu'ils reviennent ici, le salaire va avec également, comme c'est compliqué de trouver du personnel, quand on en a, on essaie de le garder", explique Damien.

La spécialité du chef : le boudin de grenouille

Quand on entre dans le restaurant, une chose frappe notre esprit, la grenouille. Elle est partout, sous toutes ses formes : en sculpture, en dessin, à la persillade où à la crème, mais aussi en boudin ! Une véritable création de Morgane, breveté en 2020 :"On fait des cuisses de grenouilles, après c'est vrai qu'on tourne beaucoup autour de ça, on a une spécialité créée par Morgane qui est le boudin de grenouille. On l'a créé en 2019 et on a eu le dépôt de brevet en 2020. On a utilisé le long temps qu'on avait pendant le Covid pour tout ce qui est papiers, finalement ça n'a pas prit autant de temps qu'on le pensait. Le plus long, c'était la recherche pour savoir si ce qu'on créé n'existait pas déjà", indique Damien.



Au menu aujourd'hui, nous avons ...

Toujours à la recherche de nouvelles saveurs, le restaurant propose d'autres mets tout aussi délicieux les uns que les autres :"On a toujours des poissons d'eau douce à la carte, après ça dépend on change régulièrement. Cette année on propose du cendre, on a fait de la perche, de la truite, on évite les poissons d'eau de mer. On fera peut-être la carpe l'année prochaine, on est toujours à la recherche de nouveaux plats à proposer à nos clients. On essaie de se renouveler, les best-sellers sont toujours là, donc les grenouilles, les fritures, le jambon persillé et les oeufs en meurettes, après sur le reste ça bouge tous les ans, on essaie de changer", explique-t-il.

Avec un menu à 33,50 euros, des plats à la carte proposés entre 18 et 22 euros et des desserts à 6 euros, le duo de restaurateur essaient de maintenir au mieux leurs tarifs malgré l'inflation.

Des prix tout à fait abordables au vu de la qualité des produits utilisés. Une qualité ressentit depuis des années auprès de leurs clients, habitués ou de passage, qui n'hésitent pas à revenir sur les lieux et qui, d'ailleurs, sont nombreux à faire la queue :"Depuis début juin, on a vraiment repris un rythme habituel de fréquentation. Sans réservations le week-end ce n'est pas possible de venir parce qu'on est complet. On a une capacité, réellement, de 310 couverts, mais on ne les fait pas, tout simplement parce qu'on essaie de préserver une certaine qualité de service et de plat, donc je limite au nombre de personnel que j'ai. Là, on fait 70/80 couverts, on peut aller jusqu'à 100 selon les menus imposés. On est ouvert le midi jusqu'à 14h et le soir jusqu'à 22h donc on peut faire plusieurs services. Par jours, on fait entre 140 et 160 couverts", indique Damien.

Evénements et concerts

En plus des bons petits plats mijotés par Morgane, le restaurant propose plusieurs événements et concerts tout le long de leur ouverture annuelle, de février à novembre :"On a un concert le 15 juillet et un autre le 22 août. On a aussi la Fête des Lacs le 29 juillet. En hiver, on fait toujours deux événements, on essaie de faire une soirée karaoké pour Halloween, et on fait toujours les moules/frites pour la Saint Patrick", explique Damien.

Ouvert du mardi au dimanche midi et soir en juillet/août et du mardi au dimanche tous les midis et vendredi et samedi soir hors saison, le restaurant Au Bout du Monde de Laives a encore de beaux jours devant lui. Alors venez profiter du cadre idyllique, de la bonne nourriture et d'un bon verre de vin dans ce lieu incontournable de la Saône-et-Loire.

Tél : 0385448096

Réseaux sociaux :

Facebook : https://www.facebook.com/restoauboutdumonde/?locale=fr_FR

Instagram : https://www.instagram.com/jose_la_grenouille/