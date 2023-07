Les Etoiles Noires ont arpenté la voie lactée des Nuits Bressanes

Visée humaniste derrière, c’est gravé dans le marbre

Force est de constater cependant que ces Etoiles, au cœur débordant d’amour, se sont tirées d’affaire comme des grandes. A l’aide d’une foi inaltérable. Comme l’union fait la force, elles sont une vingtaine (chanteurs-chanteuses-danseuses), à conjuguer le don de soi sur scène, galvanisées par l’orchestre. Variété française (Goldman, etc.) ou internationale (les Beatles…), le cosmopolitisme trace sa route à un rythme effréné. On bouge beaucoup sur scène, on chante, ça respire la joie de vivre, on est inévitablement sur la même longueur d’onde dans les travées, parce que rester de marbre devant moult tableaux serait carrément hérétique ! Quand on vous disait tout à l’heure que les Etoiles transmettaient de l’amour, ce n’était pas une vue de l’esprit. En effet, elles sont comme cul et chemise avec l’association Semons l’espoir, un véritable bras armé par conséquent pour contribuer au financement d’actions orientées sur les enfants malades. Si ce n’est pas faire preuve d’altruisme en joignant l’utile à l’agréable…

Michel Poiriault

