Courir à Chatenoy : une belle météo annoncée pour la course mythique chatenoyenne !

La mythique course chatenoyenne « Courir » vous donne rendez-vous demain le jeudi 8 mai au sein du parc du château.

Au programme : une matinée consacrée aux courses enfants.

Au total, ce sont 6 courses qui seront réservées aux enfants de 2013 à 2020 avec des parcours allant de 350 m à 1500 m.

L'après midi, place aux jeunes et aux adultes avec la grosse nouveauté de cette année : le 5km chronométré.

À 16h30, ce sera le retour du gros succès de l'an dernier : le courir en couleurs.

La course famille clôturera cette belle journée sportive à 17h.

Côté animations, les excellents speakers Isabelle et Didier Pommey seront biensûr de la partie et une buvette tenue par l'association de parents d'élèves de l'école saura régaler et rafraîchir le public.

Les inscriptions en ligne sont possibles ici aujourd'hui jusqu'à 14h mais les inscriptions sont évidemment toujours possibles 15 minutes avant le départ de chaque course.

Pour suivre l'actualité de Courir à Chatenoy c'est par ici.

Amandine Cerrone.