Retour en images sur la 2ème et dernière journée du Rallye Bourgogne Côte Chalonnaise 2023

ES7- Bouzeron / Rully / Mercurey / Fontaines (9.84 km) à partir de 09h07

Pour six petits dixièmes, Nicolas Hernandez (Škoda Fabia Rally 2) est le plus rapide à démarrer cette journée, réalisant le meilleur temps face à son poursuivant le plus proche au général, Mike Coppens (Škoda Fabia R5).

Auteur du 4ème temps, Philippe Baffoun (Ford Fiesta WRC) monte sur le podium provisoire pour la première fois depuis le départ. Au 6ème rang, le Creusotin Christophe Vaison (Alpine A 110 Rally) reste intouchable dans le groupe FRGT.

13ème au scratch, Jérôme Rigoulet (Mitsubishi Lancer Evo9) reste intouchable dans le groupe FRallyNat, tout comme Sébastien Bernollin (Renault Clio RS Rally 4) dans le groupe FRC4.

ES8- Saint-Martin-sous-Montaigu / Chatel Moron (15.035 km) à partir de 09h35

Bien installé en deuxième position depuis hier soir, le Suisse Mike Coppens sort de la route et doit renoncer. Auteur d'un second scratch consécutif aujourd’hui, Nicolas Hernandez s'envole en tête de l'épreuve, devançant désormais Mathias Vaison et Jonathan Michellod. Mais Philippe Baffoun et Christophe Vaison sont très proches du podium !

ES9- Buxy / Moroges (9.931 km) à partir de 10h23

Derrière le duo Hernandez/M.Vaison bien installé aux deux premières places, la dernière marche du podium est très indécise. Philippe Baffoun, Christophe Vaison et Jonathan Michellod sont en effet regroupés en moins de deux secondes avant la dernière boucle programmée cet après-midi.

Au 12ème rang, Jérôme Rigoulet reste intouchable dans le groupe FRallyNat, tout comme Sébastien Bernollin dans le groupe FRC4.

ES10- Bouzeron / Rully / Mercurey / Fontaines (9.84 km) à partir de 13h40

ES11- Saint Martin sous Montaigu / Chatel Moron (15.035 km) à partir de 14h08

Alors que Nicolas Hernandez continue d'aligner les meilleurs temps, le suspense continue pour la dernière marche du podium. En effet, Christophe Vaison, auteur du 3ème temps, revient à moins d'une seconde de Philippe Baffoun !

Toujours 12ème, Jonathan Rigouet maîtrise le groupe FRallyNat. Intouchable dans le groupe FRC4 depuis le départ, Sébastien Bernollin doit renoncer à cause d'un problème mécanique sur sa Clio Rally4. La catégorie est maintenant menée par Jean-Baptiste Sabire (Peugeot 208 VTI) mais pour seulement cinq dixièmes sur Franck Jovin (Citroën Saxo VTS).

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati