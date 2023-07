AVIS DE DECES - Monsieur Georges, Raymond MAZUE

SAINT-RÉMY - EPERVANS - CUISEAUX - CHALON-SUR-SAÔNE



Mme Françoise MAZUE,

son épouse ;

Géraldine et Claude,

sa fille et son gendre ;

Annie et Pierre,

sa sœur et son beau-frère ;

ses petits et arrière-petits-enfants ;

ses beaux-frères et ses belles-sœurs ;

ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, ainsi que toute la famille, ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Georges, Raymond MAZUE

survenu le jour de ses 73 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 12 juillet à 15 heures en l'église de Champforgeuil.

Pas de plaques - Fleurs naturelles seulement.