Vous ne savez pas quel apéritif servir à vos invités cet été ? Et si vous leur proposiez de la vière ?

Mélange subtil de bière et de vin, ce drôle de breuvage a su gagner le cœur et les verres des Français. Gros plan sur une boisson d'un nouveau genre.

NAISSANCE D'UN CONCEPT

Si les Français aiment le vin autant que la bière, personne n'avait pensé à mixer ces deux alcools. Cette alliance peut d'ailleurs sembler contre-nature pour certains puristes. Qu'à cela ne tienne, les deux gérants de la brasserie parisienne Gallia ont tenté ce pari fou en décidant un beau jour de 2020 de lancer la vière.



LE SAVOIR-FAIRE

Pour obtenir de la vière, il ne suffit pas de mélanger de la bière et du vin. En effet, cette boisson du moment est en réalité le résultat d'une co-fermentation progressive qui dure six longs mois, entre le moût de la bière et du jus de raisin issu de n'importe quel cépage. Le savoureux mélange obtenu est ensuite embouteillé l'année d'après et enfin prêt à être dégusté.

Délicatement pétillante, la vière hérite de la texture soyeuse de la bière et du goût fruité du vin. De couleur blanche, rosée ou rouge, cette dernière libère également des arômes corsés ou plutôt tanniques. Avec un taux d'alcool compris entre 7 et 11 %, elle correspond à une bière forte ou à un vin léger. Si ce breuvage pique votre curiosité, sachez qu'une bouteille de vière coûte environ une quinzaine d'euros.



UN ALCOOL 2 EN 1

Selon une étude menée en mars 2023 par l'agence de communication et marketing SoWine, 56 % des Français consomment de la bière, et 55 % aiment le vin. La vière paraît donc être la boisson idéale des plus indécis, qui trinqueront volontiers à cet étonnant mélange, tout en gardant évidemment le sens de la mesure !



Julie Piitaud

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.