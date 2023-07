CANICULE - La Saône et Loire bascule en vigilance orange

La Côte-d'Or, la Saône-et-Loire et le Jura rejoignent le Rhône, l'Ain, l'Isère et les Alpes-Maritimes, la Loire, le Var, et les Alpes-de-Haute-Provence. Cette nouvelle vigilance, qui a démarré à 16 heures lundi, restera en vigueur jusqu'à mardi soir, minuit. L'épisode caniculaire est jugé "non exceptionnel pour la saison, mais dont la persistance nécessite une vigilance particulière", précise Météo France.