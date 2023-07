L’Orchestre d’Harmonie St Rémy/Les Charreaux a inauguré sa tenue d’été ce jeudi 13 juillet lors de son concert à Saint Rémy.

Depuis un certain temps, l’idée de trouver une tenue adaptée aux aubades, concerts donnés en extérieur en période estivale bouillonnait dans les têtes des musiciens de l’Orchestre d’Harmonie St Rémy/Les Charreaux.

Les traditionnels concerts des fêtes du 14 juillet, le 13 à St Rémy et le 14 aux Charreaux (Chalon sur Saône), était le moment propice pour l’Harmonie de se présenter au public dans sa nouvelle tenue d’été.

Il était indispensable de concilier confort, qualité, couleur et prix pour ce nouveau look d’été.

Aujourd’hui, l’orchestre est doté de polos aux couleurs de l’Harmonie avec le logo et le nom brodés dessus. Le choix de la couleur des polos n’est pas sans rappeler celle des vestes du costume des musiciens.

Après consultation et avis sur le choix du vêtement, Pierre Malfondet, musicien et membre du bureau a pris les choses en mains. Il a consulté différents fournisseurs, présenté un modèle à la couleur choisie avec les broderies et il a lancé la commande après une dernière présentation.

Le président, Laurent Bonin, a effectué la distribution des polos.

Le 14 juillet, l’Orchestre d’Harmonie se produit dans le quartier des Charreaux, place Albert Thomas (place du gymnase) à 11h.

C.Cléaux